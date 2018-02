TM Tønder sover på protest over BSV-kamp

TM Tønder er utilfreds med, at Bjerringbro/Silkeborg fik lov at tage timeout fire gange i søndagens ligakamp. TMT nedlagde protest efter kampen og vil tirsdag afgøre, om de vil følge op med en skriftlig protest for at få ny kamp.

HÅNDBOLD: Spændingen om kampens udfald varede ved til sidste sekund, og nu trækker ligakampen mellem TM Tønder og Bjerringbro/Silkeborg, der endte med en udesejr på 31-32, muligvis yderligere ud.

TM Tønder nedlagde protest allerede søndag, og nu overvejer klubben at indsende en formel protest til Dansk Håndbold Forbund, DHF.

Sagens kerne er en situation, hvor BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen tog timeout, men senere fik sit timeoutkort tilbage af kampens observatør, Henrik Mathiassen, fordi kampen blev afbrudt, da en tilskuer skulle have behandling.

TM Tønder-bænken blev ikke gjort opmærksom på, at BSV fik timeoutkortet tilbage, og derfor blev cheftræner Torben Sørensen overrasket, da BSV i anden halvleg tog sin fjerde timeout - kun tre er tilladt.

Torben Sørensen understreger, at BSV ikke har gjort noget forkert, men TM Tønder føler sig forskelsbehandlet af dommerbordet.

- Vi bliver ulige fordelt på, at de fik fire timeouts, siger træneren.

- Der er en mand fra DHF - en observatør - der afleverede et kort tilbage på en timeout, der var afholdt i en normal længde.

I kamprapporten er det anført, at "protest nedlagt af TMT efter kampen er blevet færdig spillet".

Hvis TM Tønder indsender en skriftlig klage, kan det blive TMT's udfordring rent juridisk, at protesten ikke er nedlagt under kampen, men søndagens hjemmehold forholder sig til den paragraf, der henviser til at nedlægge protest, så snart man er klar over en fejl, hvilket ikke er det samme som at nedlægge protest i øjeblikket for den påståede fejl.

- Principielt skal de ikke have en timeout mere end os. Jeg ved godt, jeg også har haft en timeout, men jeg har ikke fået lov til at vælge fire. Det har de. Man kan tydeligt se på videoklippene, at Peter Bredsdorff lægger et timeoutkort og agerer på det. Det er først midtvejs, de får kortet igen, men han fortsætter sin timeout. Og vi ved ikke noget om det. Det holder jeg ikke øje med, pointerer Torben Sørensen, der sammen med klubbens ledelse og advokater overvejer at gå videre med sagen.