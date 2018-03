TM Tønder løb tør for kræfter og tabte stort

Søndag tabte TM Tønder med 36-24 til GOG. Første halvleg fulgtes de to hold ad, men i anden halvleg var GOG bedst. Rolf Ravn mener, at holdet løb tør for kræfter i anden halvleg. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

TM Tønder spillede lige op mod GOG i første halvleg, men løb tør for kræfter efter pausen. Derfor endte TM Tønder med et stort nederlag til det fynske tophold på 12 mål.

Håndbold: Søndag skulle TM Tønder følge op på den fine lokalsejr over SønderjyskE torsdag, da topholdet GOG kom på besøg i Tønderhal 2. Det så lovende ud i starten. Efter otte minutter var TMT foran 4-1. I målet havde Christian Trans fundet det gode niveau frem. I løbet af kampens ti første minutter havde han reddet flere skud deriblandt både et kontrastød og et straffekast. Han skulle dog falde i niveau med resten af holdet senere i kampen. I første halvleg spillede tøndringerne generelt lige op mod det fynske tophold. Føringen kunne dog ikke holdes alle 30 minutter. Ved pausen var GOG foran med to. 14-12. Niveauet var dog opløftende. Hvis sønderjyderne kunne levere tilsvarende i anden halvleg, var muligheden for at hente mindst et point bestemt ikke urealistisk.

Kampen i tal TM Tønder - GOG 24-36 (12-14)



Stillinger undervejs: 4-1, 5-5, 9-10, 14-14, 17-27, 22-32



Målscorer, TMT: Rune Schröder 4, Ulrik Eggert 3, Lasse Hamann-Boeriths 3, Martin Kærgaard 3, Jesper Redlefsen 3, Thomas Clausen 2, Kristian Stoklund 2 (2), Rolf Ravn 2, Emil Bergholt 1, Hans Martin Asmussen 1



Topscorer GOG: Emil Jakobsen 10 (6)



Udvisninger: TM Tønder 4, GOG 4



Tilskuere: 1086

Bliver straffet for fejl Det gik dog på ingen måde sådan. 20 minutter inde i anden halvleg havde TMT blot scoret fem mål, og holdet kunne se GOG bringe sig foran med ti mål. Til slut vandt GOG med 36-24. Spillerne løb simpelthen tør for kræfter. Det betød mange fejlafleveringer og angrebsfejl, som GOG omsatte på hurtige angreb. Når offensiven endelig kom frem til skud, var de ofte meget presset af GOG's forsvar. Derfor kunne GOG's norske topmålmand Ole Erevik redde skud efter skud. Samlet set stod han med en redningsprocent på over 40. Samtidig kunne defensiven ikke holde Niclas Kirkeløkke og Lasse Møller fra fadet, de to satte det ene angreb op efter det andet. Det hjalp heller ikke, at Rolf Ravn gik ud i anden halvleg, efter han vrikkede rundt på anklen i første halvleg. Ravn forventer dog at være tilbage i træning allerede i morgen. - Vi møder et stærkt hold, og så bliver vi straffet for vores fejl. I anden halvleg rammer vi ikke niveau, og når Oliver Eggert og jeg ikke er med, så koster det mange kræfter for de andre, sagde Rolf Ravn. Han var dog tilfreds med første halvleg, hvor taktikken lykkedes. - Vi havde snakket om at vinde dueller centralt og lave nogle spilstop i defensiven. Det synes jeg vi lykkedes godt med i første halvleg. Derudover løber vi godt hjem, og det er vigtigt, hvis man skal få noget med mod GOG, sagde Rolf Ravn.