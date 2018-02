TM Tønder led stort nederlag

Kun et kvarter kunne TM Tønder følge med Nordsjælland, da de mandag mødte dem på udebane. Forsvaret fik ikke fat i skytterne, og angrebet havde for mange tekniske fejl. Derfor endte TMT med at tabe 31-26.

Håndbold: Syv minutter og fem sekunder. Så længe gik der, mellem Emil Bergholt scorede TM Tønders første mål i anden halvleg, og Oliver Eggert scorede det andet. Imellem de to mål havde Nordsjællands målmand, Mike Jensen, reddet fire skud, Kristian Stoklund ramt stolpen, og TMT havde tabt bolden via en angrebsfejl. Sekvensen var kendetegnende for størstedelen af TMT's kamp mandag aften mod Nordsjælland. Kun det første kvarter spillede de lige op mod Nordsjælland. Det betød, at Nordsjælland endte med at vinde 31-26.

Kampen i tal Nordsjælland - TM Tønder 31-26 (18-14)



Stillinger undervejs:



0-2, 3-3, 8-5, 10-10, 13-13, 20-16, 25-20, 30-23



Topscorer Nordsjælland: Johan Meklenborg 12 (3).



Mål TM Tønder: Oliver Eggert 6, Emil Bergholt 5, Hans Asmussen 4, Ulrik Eggert 3, Rune Schrøder 3, Kristian Stoklund 3 (3), Lassa Hamann-Boeriths 1, Rolf Ravn 1.



Udvisninger:



Nordsjælland 0, TM Tønder 2



Næste kamp:



TM Tønder spiller igen på fredag klokken 18.30, hvor de tager imod KIF Kolding København.

Fin første halvleg Det meste af første halvleg fulgtes de to hold længe ad, inden Nordsjælland fra stillingen 13-13 sikrede sig et smalt forspring. Derfor gik de to hold til pause ved stillingen 18-15. Føringen kunne dog være et mål større, da Nordsjælland havde et skud på tomt mål i sidste sekund, skuddet gik dog lige til højre for målet. Efter pausen gik det så galt for sønderjyderne. Skytterne i offensiven kunne ikke skyde forbi Mike Jensen, der stod med en høj redningsprocent i nordsjællændernes mål, mens forsvaret ikke kunne få fat i Johan Meklenborg og Nicolai Pedersen, der endte på henholdsvis 12 og 9 mål. - Tingene hænger ikke sammen. Vi laver for mange tekniske fejl og får ikke fat i deres skytter. Jeg ved ikke, om det er presset, der gør, at vi ikke kan følge med, sagde træner Torben Sørensen efter kampen. Også Oliver Eggert var utilfreds med nederlaget efter kampen. Han mente, at TMT kom godt fra start, men en række fejl fik afgørende betydning. - Vi laver få fejl i starten, men så begynder de at komme. Jeg tror Nordsjælland laver syv mål på kontra efter vores tekniske fejl. Så bliver det en bølge, og vi laver endnu flere fejl, sagde han efter kampen.