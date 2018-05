TM Tønder kæmper for ligaplads: Sender klage videre til DIF

Skuffelsen var stor i Tønder, da nedrykningen blev en realitet i slutningen af marts. Nu kæmper holdet hårdt for at få en chance mere for overlevelse efter HC Midtjyllands konkurs. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Da HC Midtjylland gik konkurs for snart en måned siden, mente TM Tønder, at det havde ret til midtjydernes plads i nedrykningsspillet. Det har DHF afvist to gange, så nu sender TM Tønder en appelsag videre til DIF's appelinstans.

Appel: For halvanden måned siden rykkede TM Tønder ud af håndboldligaen, men holdet kæmper fortsat for en kamp om ligapladsen. Da HC Midtjylland gik konkurs for snart en måned siden, gav TM Tønder meddelelse til Dansk Håndbold Forbund om, at TM Tønder ifølge dets fortolkninger af reglerne burde have midtjydernes plads i nedrykningsspillet. Det har DHF dog afvist to gange. Derfor appellerer TM Tønder nu den seneste afgørelse til Dansk Idrætsforbunds appelinstans. - Vi mener, at DHF har rod i reglerne, og det ser ikke ud til, at de vil gøre noget ved det. Der er ikke kommet nye aspekter i afvisningen af den appel, der lige har kørt. Derfor forsøger vi sagen hos DIF for at få afklaring over reglerne, siger Robert Okholm, der er bestyrelsesformand i TM Tønder.