Ny TM Tønder-profil glæder sig til Skjern-gensyn

- Jeg er rigtig glad for at være kommet hertil. Jeg fik en måned til at blive spillet ind, men det var let at komme ind i gruppen. Det er nogle gode drenge, som kæmper og slås for at spille god håndbold, siger Lasse Hamann-Boeriths om starten i TM Tønder.

Her tre måneder efter skiftet er Lasse Hamann-Boeriths dog utrolig glad for sit skifte. Han håbede på at få mere spilletid og gode oplevelser. Og det synes han selv, at han har fået efter skiftet.

- Jeg var allerede i en god klub, hvor alt rundt om klubben bare fungerede perfekt. Derudover var det lidt af et sats at skifte midt i en sæson. Det var svært at sige, hvor lang tid det ville tage at komme ind på holdet.

- Det var en rigtig svær beslutning. Jeg var rigtig glad for at være i Skjern, men TM Tønder var en unik chance. Det er en god klub, og der er en god kultur. Så jeg er rigtig glad for beslutningen, siger han og slår fast, at der også var ting, der talte imod et skifte.

Men spilletiden manglede i topklubben. Lasse Hamann-Boeriths følte, at der skulle mere spilletid til, for at det fulde talent kunne udløses.

Champions League og overlevelse

En anden stor forskel på Skjern og TM Tønder er resultaterne. I Skjern spiller man med om mesterskabet, og den sidste kamp, Lasse Hamann-Boeriths spillede for Skjern, var en Champions League-kamp. I TM Tønder er det i stedet kampen om nedrykning, der er på spil.

- Der er selvfølgelig pres på, men det er sjovt, og det er det, vi spiller for. Det er en stor motivation, at der er pres på, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer væk fra sidstepladsen. Vi kæmper alt det, vi kan - og lidt mere til, siger bagspilleren.

For at komme væk fra den direkte nedrykningsplads skal TM Tønder have mindst et point i de sidste to kampe. Det bliver svært på udebane mod Skjern, men Lasse Hamann-Boeriths tror på, at det kan lade sig gøre.

- Jeg tror altid på, at vi kan overraske. Vi så også i Aalborg i sidste uge, hvor vi spillede fint med, at det kan lade sig gøre. Hvis vi kæmper lige så hårdt, tror vi også på, at vi har muligheden. Vi har to muligheder for at komme væk, og vi skal nok få et, to, tre eller fire point, siger Lasse Hamann-Boeriths.

Hvis det ender med et nederlag i Skjern, er sidste mulighed for point næste onsdag på hjemmebane mod Ribe-Esbjerg.