Lige nu: TM Tønder fører med fem ved pausen

Håndbold: I eftermiddag spiller TM Tønder mod den direkte konkurrent i kampen mod nedrykning, HC Midtjylland.

TM Tønder skal vinde med mindst tre for at bevare håbet på at overleve i den bedste danske håndboldrække. Derudover skal de have mindst et point imod Skjern eller Ribe-Esbjerg i de to sidste kampe.

Du kan følge kampen herunder live fra klokken 15.