Team Esbjerg-træner: Hurtighed bliver nøglen mod Randers

OPTAKT: Når Team Esbjerg mandag aften møder Randers HK, er nøglen hurtighed, fortæller Team Esbjergs træner, Jesper Jensen.

- Randers HK har nogle tunge spillere inde i midten, og vi har ikke skytterne, der kan hoppe over dem. Vi skal have deres tunge spillere til at bevæge sig fra side til side i stedet for at hoppe op og ned. Det er vigtigt, at vi ikke tror, at vi kan løbe ind og skyde over dem, siger han.

Derfor skal Team Esbjergs spillere gøre banen stor ved at stå langt fra hinanden. Fløjene skal stå bredt, og backene skal stå længere tilbage. Så skal Randers-spillerne løbe længere for at markere, og så bliver der plads til Team Esbjergs hurtigere spillere.

- Det bliver ikke nemt, men vi skal gøre det ved de åbninger, der er. Her kommer en som Estavana Polman, der er god til at se spillet, ind i billedet, siger han.