Team Esbjerg tabte vigtigt skridt i kamp om semifinalepladser

Team Esbjerg kunne have spillet sig helt tæt på en semifinaleplads, men efter en flot start endte det med et nederlag på 30-28 til København Håndbold.

Håndbold:

Team Esbjerg åbnede mandag aften slutspillet helt op igen. Et nederlag på 30-28 til København Håndbold betyder, at Nykøbing Falster Håndbold med en sejr over Randers tirsdag aften reducere vestjyderne forspring til blot et enkelt point, inden Team Esbjerg skal møde netop Nykøbing på udebane i næstsidste runde.

Mulighederne var der, men den sidste skarphed manglede til sidst. Med et par minutter igen havde Lara Ortega to gange muligheden i en kontra, men hun kunne ikke få bolden med. Derfor var Team Esbjerg fortsat bagud med et enkelt mål, da der var et minut igen.

Team Esbjerg kunne dog takke Ine Stangvik i målet for at holdet fortsat var inde i kampen til sidst. Den norske målvogter var kommet ind i anden halvleg, efter at Sandra Toft ikke havde holdt det samme høje niveau som i de tidligere slutspilskampe, og hun stod godt i de små tyve minutter hun fik.