Team Esbjerg på jagt efter den gode fornemmelse

Målet hed top fire. Det når Team Esbjerg, der lige nu er sekser i grundspillet, ikke.

Skal Team Esbjerg kravle opad i tabellen i sidste runde i grundspillet, kræver det sejr over FC Midtjylland. Det er ikke urealistisk, da Team Esbjerg har vundet holdenes to indbyrdes opgør i denne sæson, men til kræver også, at enten Viborg dummer sig hjemme mod Randers, eller Nykøbing Falster løber ind i et eget nederlag på eget halgulv mod Aarhus United.

- Jeg tror bestemt på, at vi kan slå FC Midtjylland, men de andre ting er nok lidt sværere at få til at gå i opfyldelse, erkender cheftræner Jesper Jensen.

Slutter Team Esbjerg som nummer seks eller syv i grundspillet, bliver modstanderne i slutspillet Odense, FC Midtjylland og Silkeborg. Bliver det til gengæld til en placering som nummer fire eller fem, kunne slutspilsmodstanderne hedde København Håndbold, Nykøbing Falster/Viborg og Randers - og det sidste scenarie vil absolut være at foretrække.

- Helt sikkert, men det ser vanskeligt ud. Nu må vi løse vores opgave, og så tager vi den derefter. For os handler det om at få en god oplevelse og gå ind i slutspillet med en god fornemmelse, siger Jesper Jensen, der med stor sandsynlighed kommer over i slutspillet uden point på kontoen.

Det betyder, at Team Esbjerg sandsynligvis skal vinde mindst fire af de seks puljekampe i slutspillet for at komme videre til en DM-semifinale. Og det er ikke umuligt, mener Maria Mose Vestergaard, der igen er spilleklar efter at have været ude i nogle uger med en håndskade.

- Jeg glæder mig virkelig meget til at kunne være med igen. Hånden har det okay.

- Vi havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået samlet nogle flere point i grundspillet, men vi har desværre været enormt ustabile. Vi har et rigtig højt niveau på de gode dage, men til gengæld har det så også set virkelig dårligt ud andre gange, siger Maria Mose Vestergaard.

Lørdagens kamp mod FC Midtjyland bliver uden Estavana Polman. Hun er fortsat plaget af en ledbåndsskade i foden.

- Hun er ikke klar endnu, og derfor tager vi ingen chancer, men vi krydser naturligvis fingre for, at hun er klar til vores første slutspilskamp om halvanden uge, siger Jesper Jensen.