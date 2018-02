Team Esbjerg lufter for alvor ud i spillertruppen

Desuden flytter unge Anne Brinch-Nielsen til Aalborg for at studere, mens der endnu ikke er nyt omkring Lærke Møller, der i sine to sæsoner i Team Esbjerg endnu ikke har været i stand til at spille en eneste kamp på grund af skader.

16 år på topplan

Det var egentlig planen, at Ida Bjørndalen Karlsson, der er Team-topscorer i denne sæson, ville have indstillet karrieren sidste sommer, men klubben stod pludselig og manglede en højre back. Og så sagde hun ja til at tage en tørn mere.

- Jeg nyder virkelig bare at spille håndbold, og jeg føler mig i fin form, så jeg har da tænkt på, om det måske var en idé at tage en sæson til. Jeg er dog nået til et tidspunkt i mit liv, hvor jeg er nødt til at prioritere min familie, og min krop kan mærke de 16 år på topplan, siger 34-årige Ida Bjørndalen Karlsson.

Det bliver altså også tid til afsked med Maibritt Kviesgaard, der har været slemt plaget af skader i de seneste sæsoner, til sommer.

- Jeg har gennem længere tid gået med overvejelser om fremtiden, og jeg er nu blevet afklaret med, at det bliver et karrierestop til sommer. Jeg glæder mig til at begynde på en ny tilværelse, hvor jeg skal arbejde som fysioterapeut, og hvor jeg bliver mere fri til at planlægge min tid, som jeg ønsker, siger Maibritt Kviesgaard, der i en flot karriere nåede hele 103 A-landskampe.

Nu skal der så hentes en del nye spillere ind, hvis regnestykket og klubbens målsætning om at være med helt fremme skal gå op. Og det er bestyrelsesformand Bjarne Pedersen udmærket klar over.

- Vi fortsætter i samarbejde med den sportslige ledelse arbejdet med at forme fremtidens Team Esbjerg-trup. Nu er der behov for både at tilføre og forstærke truppen med nye spillere, siger han.