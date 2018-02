Team Esbjerg henter et norsk fyrtårn

Mandag kunne JydskeVestkysten fortælle, at i alt syv spillere fra den nuværende trup forlader Team Esbjerg efter denne sæson - og nu er der så for alvor sat tryk på at få sammensat et slagkraftigt hold til den kommende sæson, hvor cheftræner Jesper Jensen & Co. allerede har sikret sig europæisk deltagelse.

Klubben har allerede hentet Annette Jensen i TTH Holstebro og Marit Røsberg Jacobsen i norske Byåsen - og nu er endnu en norsk spiller på vej til Team Esbjerg.

Pokalmestrene har nemlig skrevet en toårig kontrakt med Kristine Breistøl, der er hentet i Larvik, hvor hun har spillet sammen med Sanna Solberg og Sandra Toft, der op til denne sæson kom til Team Esbjerg.

Breistøl er venstre back, og med sine 192 centimeter rager hun rigtig godt op i landskabet.

- Hun har et rigtig godt hopskud, og hun er en type, som kan hugge bolden ind ude fra 10-11 meter. Hun er en vindertype - hun er jo fra Norge, siger Sandra Toft.