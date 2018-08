Klasseforskellen mellem de to hold var dog ikke til at tage fejl af, og det tætteste Ringkøbing Håndbold kom hjemmeholdet, var da det reducerede til 3-1.

Det var en kamp, der var præget af, at træningen frem mod den nye sæson lige er begyndt, og at spillerne lige skulle finde hinanden.

På trods af, at profiler som Estavana Polman, Lene Østergaard og Maria Mose sad ude, så Team Esbjerg stærke ud. Særligt taget i betragtning af, at holdet er midt i en hård træningsopstart, hvor mange nye spillere skal spilles ind.

Og han kan meget vel komme til at få ret.

- Med det hold tromler vi over de fleste - selv København, kommenterede en tilskuer under timeouten.

Hjemmeholdet udvidede føringen til 5-1 og ved 8-3 blev Ringkøbing Håndbold tvunget til at smide time-out-kortet.

- Jeg er ganske godt tilfreds. Jeg vidste godt, det ikke var alt, der sad i skabet. Det vigtigste var at få spillet den første kamp, sagde cheftræner for Team Esbjerg, Jesper Jensen, efter kampen.

Kampen endte 33-22, efter Ringkøbing fik scoret på et straffe efter slutfløjtet.

Inde på stregen fik Vilde Mortensen Ingstad fat i alt, der kom i hendes retning, og forsvaret så ud til at løse de største udfordringer.

Efter en pauseføring på 17-11 kom Team Esbjerg igen bedst fra start med to hurtige kontrascoringer i rap.

Fysisk overskud

Han havde inden kampen spået, at det ville blive en tæt en af slagsen. En spådom, der som bekendt ikke holdt stik.

- Der er meget fysik til forskel på de to hold, og det gør en væsentlig forskel. Vi får en god start, hvor vi får dækket godt op og løbet kontra. I forhold til, at vi ikke har trænet det, så synes jeg, vores kontrafase var god. Det var især Kristina Liscevic, som bar det, og så har Vilde Mortensen fysisk overskud i forhold til dem. Alt i alt en god kamp med nogle gode ting, men også en masse at forbedre, lød dommen efter storsejren.

Jesper Jensen forventer, at Estavana Polman er kampklar om en uge, efter hun i juli blev opereret for blindtarmsbetændelse.

Team Esbjerg åbner sæsonen, når de i ottendedelsfinalen i pokalen møder Hadsten Håndbold på udebane.