Team Esbjerg-boss: Tiden er inde til at tage det næste skridt

Bestyrelsesformand Bjarne Pedersen håber på, at klubben frem mod 2020 er i stand til at løfte sig både økonomisk og sportsligt.

Lørdag har Team Esbjerg chancen for at spille sig i DM-semifinalen. Det kræver en sejr over Randers HK, mens København samtidig skal besejre Nykøbing Falster.

Det kan sagtens gå på den måde, men det kan bestemt også gå den anden vej - og hvis det sidste ender med at blive tilfældet, er Team Esbjergs sæson forbi.

Så situationen er tilspidset, men mon ikke det havde set anderledes ud, hvis ikke mere end en håndfuld af holdets spillere havde siddet udenfor med skader og graviditeter?

Det sidste kan man naturligvis ikke gardere sig imod, når det handler om kvindehåndbold, og skader er som bekendt også en del af gamet, og derfor mener Team Esbjerg-bestyrelsesformand Bjarne Pedersen, at det fremadrettet er tvingende nødvendigt, at klubben råder over en bredere spillertrup.

- Vi er meget sårbare, når vi bliver ramt. Det har vi set, og det gjorde rigtig ondt på os, da vi i sidste sæson missede slutspillet. Så nej, det er ikke holdbart, at vi skal sidde med krydsede ben og bare håbe på det bedste. Vi skal forsøge at være bedre dækket ind, mener bestyrelsesformanden.

Den slags koster penge, og det er Bjarne Pedersen udmærket godt klar over.

- Vi er på trapperne med en 2020-plan, hvor vi i et tæt samarbejde med vores trofaste sponsorer vil forsøge at løfte os både sportsligt og økonomisk. Tiden er inde til at tage det næste skridt.

- Og det gælder hele vejen rundt i Team Esbjerg. Er vi ikke ambitiøse og attraktive i tilstrækkelig grad, kan vi ikke tiltrække de bedste spillere. Sådan er det bare, konstaterer Bjarne Pedersen.

- Da Sandra Toft kom til Team Esbjerg, sagde hun, at hun ikke var kommet til klubben for at vinde bronze. Det illustrerer det jo meget godt.