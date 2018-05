Så er det på plads: Line Jørgensen i Team Esbjerg til 2021

Den rutinerede højre back vender hjem til Danmark efter tre år i rumænske CSM Bucuresti. Hun har lavet en treårig kontrakt med Team Esbjerg og kommer for at vinde guld og spille Champions League.

Det har været pænt længe undervejs, og det begyndte faktisk så småt allerede under VM-slutrunden i Tyskland tilbage i december, hvor Line Jørgensen fortalte landsholdskammerat Sandra Toft, at hun kraftigt overvejede at vende hjem til Danmark efter tre år i Rumænien.

Og Sandra Toft mente helt bestemt, at det rigtige for Line Jørgensen ville være at skifte til Team Esbjerg.

- Det er rigtigt, at Sandra skubbede lidt på i starten, men dengang havde jeg slet ikke talt med Team Esbjerg endnu. Det gjorde jeg så lidt senere, og jeg må bare sige, at det virker til at være en super klub, siger Line Jørgensen.

- Der er styr på tingene, der er gode trænere, vi får et godt hold, og så er der altid mange tilskuere og god stemning i Blue Water Dokken. Det husker jeg tydeligt fra min tid i FC Midtjylland, så det glæder jeg mig virkelig til at blive en del af.

Men de tre år i den rumænske hovedstad ville hun ikke have undværet.

- Der har bestemt været udfordringer. I Danmark er mange ting en selvfølge, hvilket man ikke ligefrem kan sige om Rumænien, men jeg føler, at jeg har lært rigtig meget. Jeg har trænet og spillet sammen med nogle af de allerbedste i verden, og jeg har for alvor lært, hvad det vil sige at skulle præstere under maksimalt pres - og så har jeg prøvet at være med til at vinde Champions League.

Og Line Jørgensen, der har været fast inventar på det danske landshold siden 2007, ved stadig, hvor målet står, selvom hun også har været udenfor med skader undervejs i karrieren.

I sidste weekend spillede hun og Bucuresti finalestævne i Champions League, Final4. Det endte med en bronzemedalje og syv mål i den sidste kamp fra den kommende Team Esbjerg-spiller.

- Når man tager afsted til Final4, gør man det for at vinde. Det gjorde vi ikke, så det var selvfølgelig en skuffelse, men det er altid dejligt at score syv mål.