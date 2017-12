Prægtig pokalpræstation: Team Esbjerg skød nytåret ind med manér

- Sejren i vores semifinale (fredag mod FC Midtjylland, red.) gav os troen på, at vi kunne vinde pokalen. Jeg synes, at vi var klart det bedste hold. Alle spillede og kæmpede godt og var meget fokuserede. Det var en fornøjelse at stå derinde, jublede Lara Gonzalez Ortega.

København, der topper ligaen, fik lov at lege med til 10-10 efter 20 minutter, men derefter var der altså lukket af. Sandra Toft viste igen keeperspil på højeste niveau, men hun var langt fra ene om at imponere.

- Nu ved vi, at vi også kan tilbyde internationale kampe i næste sæson. Det er vigtigt, når vi skal have vores trup på plads. Og det er vi den eneste klub herhjemme, som er sikker på i øjeblikket. Så må vi jo se, om det bliver Champions League eller EHF Cup, sagde den yderst tilfredse bestyrelsesformand.

- Vi er super glade. I sport handler det om at vinde titler, og det gjorde vi. Jeg er stolt af spillerne og trænerteamet. Det var en meget stærk præstation. Man kunne se, at de bare ville vinde.

Sejren betyder, at Team Esbjerg allerede nu er sikker på at skulle ud at spille europæisk i den kommende sæson - og det har stor betydning, mener bestyrelsesformand Bjarne Pedersen.

Den første nationale titel

Cheftræner Jesper Jensen havde naturligvis også kun masser af roser til sine spillere efter kampen.

- København fulgte egentlig fint med i starten, men jeg stod alligevel med en god fornemmelse. De scorer nogle lidt tilfældige mål, men vi gjorde det altså fantastisk. Det var over hele linjen.

- Vores forsvar var vanvittig godt. Det var fantastisk at stå på sidelinjen i sådan en kamp. Og jeg må da indrømme, at jeg stod og kæmpede lidt med følelserne, da jeg kunne se, at det ikke længere kunne gå galt.

Og titlen var faktisk den første nationale triumf for Jesper Jensen, der ellers var med til at vinde EM-guld med landsholdet i Norge tilbage i 2008.

- Som spiller var jeg tæt på flere gange, så det var dejligt ikke at få en sølvmedalje denne gang. Det føles rigtig dejligt, sagde han.

Jesper Jensen betoner også vigtigheden af, at Team Esbjerg nu ved, at klubben skal spille europæisk i næste sæson.

- Det giver bare en masse ro. Nu kan vi have fuldt fokus på at slutte så højt som muligt i ligaen - og når vi så taler med spillere, kan vi sige, at de er sikre på at være med i en af de europæiske klubturneringer, hvis de spiller for os. Det er vigtigt.

Og så var der ellers dømt pokal- og nytårsfest i og omkring Team Esbjergs omklædningsrum - og man da i den grad også sige, at klubben skyd det nye år ind med manér.