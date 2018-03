Optimistisk Sandra Toft før slutspillet: Vi kan slå alle hold

Landsholdskeeperen glæder sig rigtig meget til slutspillet, der begynder onsdag med en hjemmekamp mod Nykøbing, men hun er ærgerlig over, at hun og holdkammeraterne i Team Esbjerg ikke kan stille i stærkeste opstilling.

- Vi har haft det godt med både København og Randers, så hvis vi finder det gode spil frem, kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne slå begge hold to gange? Nykøbing er måske mere fifty-fifty, men jeg ved selvfølgelig godt, at der overhovedet ikke er nogen nemme kampe.

Team Esbjerg-keeperen er helt godt tilfreds med, at hun og holdkammeraterne slap for at møde fysisk stærke Odense og meget hurtigt spillende Silkeborg-Voel i slutspilspuljen.

- Vores defensiv bliver altafgørende. Får vi den op at stå, ser det godt ud - og så har sæsonen bare vist, at vi skal spille med stor koncentration. Når vi ikke gør det, får vi en masse kontramål lige i hovedet, og så bliver det for alvor svært, vurderer Sandra Toft.

Og Sandra Toft er godt klar over, at hun selv får en nøglerolle, hvis Team Esbjerg skal videre til semifinale fra puljen, hvor onsdagens modstander fra Nykøbing Falster, grundspilsvinderne København Håndbold og Randers HK er modstanderne.

- Jamen, det er selvfølgelig ikke optimalt. Jeg vil sige, det er lidt tungt, at vi ikke har bare tilnærmelsesvis hele truppen til rådighed, men alligevel har jeg en god fornemmelse. Sæsonen har vist, at vi kan slå alle.

Maria Mose Vestergaard er skadet, mens Estavana Polman er tvivlsom.

Stop deres kontra

Cheftræner Jesper Jensen, hvis hold starter slutspillet uden point, er godt klar over, at det vil betyde ekstremt meget at åbne med en sejr.

- Hvis NFH taber, er holdet ikke så presset, som hvis vi taber. Gør vi det, er der virkelig jagtsæson, også selv om der fortsat vil være 10 point at spille om. Mærkeligt nok har jeg en positiv fornemmelse efter den seneste kamp. Kan vi lade være med at lave 10 graverende fejl, hvor de bare kan smide bolden i et tomt mål, vil meget være nået. Det gælder 100 procent om at få stoppet deres kontraangreb, for det andet skal nok lykkes for os, siger Jesper Jensen.

Team Esbjerg har tabt begge ligaopgør til Nykøbing Falster med henholdsvis to og tre mål, mens kvartfinalen i pokalturneringen blev vundet med 27-22.