Nye spillere: Team Esbjerg har næsten fået lagt puslespillet

Så mangler Team Esbjerg vist kun en afløser for Ida Bjørndalen Karlsson på højre back for at have truppen 100 procent på plads til den kommende sæson.

To af de sidste tre brikker i puslespillet er i hvert fald netop manøvreret på plads.

Klubben har fået løst udfordringen på keeper-positionen, hvor norske Ine Stangvik pludselig ønskede at komme ud af sin kontrakt, da hun følte, at hun fik for lidt spilletid. Stangvik fortsætter karrieren i franske Besancon sammen med Lara Gonzalez Ortega.

I Team Esbjerg afløses hun af landsmanden Rikke Marie Granlund, der er hentet i klubben Opssal. Her har tidligere med stor succes hentet Vilde Mortensen Ingstad. Granlund ser frem til udfordringen, og glæder sig til at lære af Sandra Toft.

- Jeg kender hende fra hendes tid i Larvik. Hun er vældig god, og jeg tror, at hun kan være med til at udvikle mig, men det bliver hårdt at tiltvinge sig spilletid, siger Granlund, der i denne sæson nåede kvartfinalen i slutspillet i den norske liga sammen med Oppsal, hvor holdet så blev ekspederet ud af Vipers Kristiansand.