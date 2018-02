Ny spiller: Team Esbjerg gafler svensk streg-terrier i Randers HK

- En rigtig aggressiv type. En terrier. En spiller som går all-in i tingene, og som har en evne til at ruske op i holdkammeraterne, når der er brug for det.

Team Esbjerg-cheftræner Jesper Jensen er yderst tilfreds med, at klubben netop har fået papir på svenske Clara Monti Danielsson, der begynder i i det vestjyske efter sommerferien.

- Hun har masser af power og vildskab, og vi ser hende fortsat som en spiller med et stort udviklingspotentiale, så hende har vi bestemt pænt store forventninger til, siger Jesper Jensen.

26-årige Danielsson, der er i gang med sin tredje sæson i Randers efter fem år i svenske Lugi, ville egentlig ikke have haft noget imod at blive hos kronjyderne, men da hun først havde fået talt nogle gange med Jesper Jensen og assistenttræner Mette Melgaard var hun klar over, at det nok ikke var nogen helt dum idé at prøve noget nyt.

- De har overbevist mig om, at tiden var inde til at tage det næste skridt i min karriere. Jeg er god i forsvaret, hvor jeg nok er stærkest på backen, mens der stadig er plads til forbedringer rent angrebsmæssigt, forklarer Clara Monti Danielsson, der læser økonomi på fjernstudium ved siden af tilværelsen som håndboldspiller.

- Jeg føler, at det gavner mit håndboldspil, når jeg også har noget andet at tænke på ind i mellem.

Danielsson og Randers HK med cheftræner Niels Agesen i spidsen har indtil videre haft en skuffende sæson. Aktuelt er den kommende Team Esbjerg-streg og hendes hold nummer ni i ligaen og dermed lige akkurat placeret udenfor slutspillet.

- Vi har været alt for dårlige i for mange kampe. Så enkelt er det, men vi skal i top otte og med i det slutspil. Det må bare ikke glippe.