Ny aftale: Estavana Polman bliver i Team Esbjerg

Cheftræner Jesper Jensen er rigtig glad for, at han også fremadrettet har den hollandske publikumsyndling i truppen. Polmans klare ambition er at vinde flere pokaler med klubben.

Estavana Polman bankede den afgørende bold i mål bag FC Midtjyllands Sabine Englert i en meget nervepirrende straffekastkonkurrence, da Team Esbjerg i foråret 2016 vandt DM-guld for første gang - og hun var med et par afgørende scoringer også kraftigt medvirkende til, at klubben mellem jul og nytår sikrede sig den første pokaltitel i klubhistorien.

- Jeg har overhovedet ikke været i tvivl. Jeg ville rigtig gerne blive, og Team Esbjerg ville heldigvis også rigtig gerne have, at jeg blev. Så ja, jeg er super glad, fortæller hun til JydskeVestkysten.

Det bliver også til en sæson nummer seks i den røde Team Esbjerg-trøje for Estavana Polman, der netop har sat sin underskrift på en ny etårig aftale. Det betyder, at hun minimum er i klubben frem til sommeren 2019.

Aldeles problemfrit

Estavana Polman spillede VM for Holland i december, og derefter har det hele tiden været planen, at hun skulle tale fremtid med Team Esbjerg. Og forhandlingsforløbet har været aldeles problemfrit, forklarer bestyrelsesformand Bjarne Pedersen.

- Der har været en stor interesse fra begge parter, så vi er selvfølgelig rigtig godt tilfredse med, at vi kan holde på Estavana Polman i endnu en sæson. Hun betyder meget for os og er i den grad blevet et synonym med Team Esbjerg, og hun deler vores ambitioner om, at vi i fremtiden skal ud at vinde flere medaljer og løfte pokaler.

Dermed har Team Esbjerg endnu en af de absolutte nøglespillere på plads til den kommende sæson, hvor den vestjyske klub allerede er sikret europæisk deltagelse.

Ikke overraskende falder kontraktforlængelsen i god jord hos cheftræner Jesper Jensen.

- "Essie" giver os en masse kvalitet, kontinuitet og udstråling. Hun fylder meget på den gode måde og giver os masser af X-factor. Min vurdering er, at hun er en af de største profiler i ligaen.

- Og så kan vi bare mærke, at hun fortsat har masser af sult og gnist. Vi tror, at vi kan gøre hende endnu bedre, end hun er i forvejen. Hun ved godt, at hun nogle gange har brug for et lods bagi for at yde det maksimale - og det er vi skam også leveringsdygtige i.