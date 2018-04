Nu skal Team Esbjerg have en hjælpende hånd

Sandra Toft tog fra i målet og forsvaret stod yderst solidt, når alle var nået hjem, og der blev spillet seks mod seks - og rent faktisk kunne forspringet godt have været på et par mål eller tre mere, hvis ikke der var blevet brændt et straffekast og en halvfuld store chancer.

Første halvleg var meget intens. Begge hold var tydeligvis helt med på, hvad der var på spil. Team Esbjerg åbnede dog bedst og var foran med to mål efter et lille kvarters tid.

Det blev en vild aften på Falster - og man kan roligt sige, at de forstår at lave en god fest ud af det på de kanter, når deres yndlinge spiller på hjemmebane. Den intime hal i Nykøbing er helt og aldeles utidssvarende hvad angår faciliteter, men hold da op, hvor er der da bare en fed stemning. Allerede inden en lille time før kampen var der god gang i den på træbænkene, og hallen var pakket til absolut sidste plads, da kampen blev sat i gang.

Torsdag aften tabte holdet Esbjerg nemlig med et enkelt mål ude mod de forsvarende mestre fra Nykøbing Falster, og det betyder, at de to hold nu bytter plads i slutspilspuljen.

Rødt kort til Ingstad

Og nu til det dramatiske.

Vilde Mortensen Ingstad pådrog sig sin tredje udvisning fem minutter før sidebyttet. Og dermed var der ikke mere håndbold til hende. Den første og den sidste udvisning gav dommerne hende for at gå lige lovlig hårdt til den i forsvaret, mens den anden udvisning blev givet, da Team Esbjerg fik sendt en spiller for meget på banen.

Det var bestemt ikke med i cheftræner Jesper Jensens plan, da den bomstærke norske stregspiller er en af de absolutte nøglespillere i begge ender af banen - og man må også bare sige, at det jo unægtelig er noget af en chance at tage at spille videre med Ingstad, når hun tidligt havde været udenfor i to gange to minutter.

Den slags kan gå godt, og den slags kan gå skidt. Denne gang blev det altså det sidste, og Nykøbing straffede udvisningerne og kom helt på omgangshøjde med Team Esbjerg efter de første 30 minutter, som sluttede 12-12.

Og dermed var der naturligvis lagt op til mere drama i andet akt, hvor det blev mere og mere tydeligt, at Team Esbjerg med og uden Ingstad er to vidt forskellige ting.

Angrebsmæssigt var Mette Gravholt var nemlig slet ikke oppe i det gear og spillede ikke med den kvalitet, som vi har set tidligere i karrieren - og det kostede i den grad, da tingene skulle afgøres. Og forsvarsmæssigt var unge Lene Østergaard guf for klassespillere som Kristina Kristiansen, Sarah Iversen og svenske Johanna Westberg.

Team Esbjerg havde dog chancen for at hive et livsvigtigt point i de allersidste sekunder og komme på 28-28, men det kom der intet ud af - og dermed skal Jesper Jensen & Co. nu bruge en hjælpende hånd i sidste runde.