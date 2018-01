Midtjyderne løb fra Team Esbjerg: Vi blev fuldstændig mast

Team Esbjerg blev aldrig for alvor en trussel mod Silkeborg-Voel, da de to hold torsdag aften spillede mod hinanden. Det midtjyske udehold vandt overbevisende 34-27.

Der blev slidt og slæbt i de røde trøjer torsdag aften i Blue Water Dokken, da Team Esbjerg prøvede at indhente den syvmålsføring, Silkeborg-Voel havde tilegnet sig i første halvleg. Men der var ikke meget, det vestjyske mandskab kunne stille op mod udeholdet, der på dagen bare var et bedre hold og vandt 34-27. Både den præcision og fart, som udeholdet havde, manglede Team Esbjerg. Hvad der dog ikke lykkedes rent spillemæssigt for hjemmeholdet, forsøgte spillerne at gøre op for med en fight uden lige. Ti minutter inde i anden halvleg besluttede Team Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen, sig for at spille syv mod seks i angrebet. Og det var nok en meget god idé. Det løsnede i hvert fald op for scoringerne i det midtjyske mål, men det stoppede ikke bolden i at komme ind i Team Esbjergs mål.

Kampen i tal Team Esbjerg-Silkeborg-Voel 27-34 (10-17)Stillinger undervejs: 1-0, 4-8, 7-11, 9-15, 10-17, 13-20, 17-24, 19-28, 23-31



Topscorer, Silkeborg-Voel: Jette Hansen, 8



Mål, Team Esbjerg: Ida Bjørndalen Karlsson 10 (3), Lara Gonzalez Ortega 1, Maria Mose Vestergaard 2, Lene Østergaard Nielsen 1, Vilde Mortensen Ingstad 5, Kristina Liscevic 4, Estavana Polman 4.



Udvisninger:



Team Esbjerg: 1, Silkeborg-Voel KFUM: 3



Tilskuere: 2158

For lidt fart - Hjem! Hjem! Hjem! Team Esbjergs Ine Karlsen Stangvik prøvede forgæves at råbe sine holdkammerater op inde fra målet, da hun efter 10 minutters spil blev skiftet ind. Lige lidt hjalp det. Team Esbjerg-spillerne havde nemlig umådeligt svært ved at nå at komme hjem og stå i forsvaret, inden Silkeborg-Voel kom bragende. Netop udeholdets hurtige midte kunne tage en stor del af æren for midtjydernes femmålsføring. Det samme kunne de manglende tacklinger i Team Esbjergs forsvar. - Vi blev trykket rent fysisk af det andet hold. Vi blev fuldstændig mast, sagde en ærgerlig Jesper Jensen. Men med indskiftningen af Mette Melgaard i midterforsvaret og Ine Karlsen Stangvik i målet i første halvleg så det ud til, at Team Esbjerg så småt begyndte at få styr på det hurtige udehold. Og Silkeborg-Voel ramte en scoringspause på små syv minutter. I den samme periode fik Team-Esbjerg slidt sig til tre mål. - Det lykkedes os en del gange at få stoppet bolden og stå rigtig i forsvaret i lang tid, og når der så blev passivt spil på dem, så formåede de at gøre et eller andet og få scoret alligevel, sagde Ida Bjørndalen Karlsson, der blev hjemmeholdets topscorer med 10 mål.