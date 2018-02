Mette Gravholt tager på medaljejagt med Team Esbjerg

- Jesper (cheftræner Jesper Jensen, red.) solgte ideen om en kontrakt på, at de godt kunne bruge en lidt fandenivoldsk én som mig i truppen. Jeg er en type, der tager ansvar og kan lide at være en ledertype, uden at jeg vil komme bragende ind. Håndboldmæssigt ligger mine spidskompetencer i angrebsspillet, og da Team Esbjerg har flere spillere, der er gode til at se stregen, ser jeg mine største muligheder i den del af spillet, siger Mette Gravholt i en pressemeddelelse.

Mette Gravholt genoptog håndboldkarrieren i november, da hun skrev under på en kontrakt med tyske Neckarsulmer, men kontrakten blev ophævet af familiære årsager. Nu er den tidligere landsholdsspiller klar til endnu et comeback - denne gang i Team Esbjerg-trøjen.

Højner medaljechancerne

Jesper Jensen ser frem til igen at have to stærke stregspillere til rådighed.

- Vilde har gjort det fantastisk på stregen, med Mette får vi mulighed for at give hende pauser og i perioder spille med to stregspillere. Angrebsmæssigt er hun formentlig Danmarks bedste stregspiller, men derudover kommer hun som person med en power, der forhåbentlig kan give holdet nogle ekstra procenter. Hun skal ikke bare hjælpe os, men gøre en forskel og tage ansvar i de kampe på højeste niveau, der snart kommer. Mette skal højne vores chancer for at tage medaljer i denne sæson, siger træneren.

Team Esbjerg spiller pokalkamp ude mod 2. divisionsholdet Kolding IF onsdag aften.