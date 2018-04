København-træner: Vi gør alt for at slå Nykøbing Falster

Team Esbjerg skal slå Randers og desuden bruge hjælp fra København Håndbold for at komme videre til en DM-semifinale, og København-træner Claus Mogensen slår fast, at hans hold går 100 procent efter at fortsætte sejrsrækken mod Nykøbing Falster.

Team Esbjerg skal vinde over Randers HK og har samtidig brug for en hjælpende hånd fra København Håndbold, der skal vinde deres hjemmekamp over Nykøbing Falster, hvis Team Esbjerg skal videre til en DM-semifinale.

København er allerede sikker på at vinde slutspilspuljen og kan nu i ro og mag se frem mod en semifinale mod enten FC Midtjylland eller Viborg, men København-cheftræner Claus Mogensen garanterer, at der vil blive spillet med fuld kraft i kampen mod Nykøbing Falster.

- Vi har ikke tabt til dem i denne sæson, og det har vi heller ikke tænkt os at gøre denne gang, siger han.

Og Claus Mogensen har ikke i sinde at spare spillere mod Nykøbing Falster.

- Hvis vi har skader eller lignende, kan det da godt være, men sådan ser det ikke ud lige nu. Vi har en bred trup, og den vil vi bruge. Der er lidt "kampen om Sjælland" over det, og den magtkamp vil vi vinde.

- Jeg mener, det er vigtigt for os at forsøge at bevare momentum frem mod kampene i semifinalen, og det skal vi bruge Nykøbing-kampen til. Vi skal ud at levere. Det er helt sikkert, understreger Claus Mogensen.

Lørdag finder København ud af, om modstanderen i semien bliver FC Midtjylland og Viborg, men Mogensen ved ikke rigtigt, hvad han foretrækker.

- Umiddelbart er FC Midtjylland nok det stærkeste af de to hold, men omvendt er Viborg i den grad kommet fra baghjul, så det har uden tvivl givet dem masser af gejst.