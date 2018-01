Jesper Jensen inden kamp: Det plejer at være et drabeligt opgør mod Silkeborg-Voel

- Det plejer at være et drabeligt opgør mod Silkeborg-Voel. Det har det i hvert fald været historisk set. Jeg synes, at begge mandskaber har gode trupper. Silkeborg ligger alt for lavt i ligaen i forhold til, hvilken trup de har. De har været ramt af skader og haft en del tætte nederlag i første halvdel af sæsonen, og derfor vil det undre mig meget, hvis det ikke bliver en tæt kamp, siger han.

De to hold har også spillet tætte kampe tidligere, og Team Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen, tror også, at torsdagens kamp bliver en tæt én af slagsen.

Optakt: Der bliver sikkert masser af spænding for tilskuerne i Blue Water Dokken mandag aften, når Team Esbjerg tager imod Silkeborg-Voel. For selvom det midtjyske hold ligger på en ottendeplads i ligaen, har holdet spillet op med flere af topholdene i denne sæson.

Fokus på fysik

I Team Esbjergs seneste kamp vandt det vestjyske-mandskab med 14 mål over TTH Holstebro. Men den store sejr giver ikke Jesper Jensen ro i maven.

- Jeg tror ikke, vi har en følelse af, at vi toppræsterede i den kamp. Rent spillemæssigt var det ikke en storsejr, vi var bare glad for pointene. Holstebro ramte ikke dagen, og derfor vandt vi så stort. Det er slet ikke sikkert, at den præstation, som vi leverede mod Holstebro, vil give en sejr mod Silkeborg, fortæller cheftræneren.

Og med flere brudstærke spillere, som Anna Sophie Okkels på venstre back, og en stærk midterblok i forsvaret hos Silkeborg-Voel, får det vestjyske hold nok at se til torsdag aften.

- Vi har forsøgt at kigge på, hvor vi kan ramme Silkeborg henne. Hvis vi kan holde os til det, så synes jeg, at vi har en god mulighed for at vinde. Men det er ikke et hold, der nødvendigvis ligger så godt til os for, de har også rigtig meget fysik, siger Jesper Jensen.

Sidst de to hold mødte hinanden, vandt Team Esbjerg en kneben sejr på 24-23.