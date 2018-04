Jeg vil være ekstremt skuffet, hvis vi ryger ud

Team Esbjerg har fortsat chancen for at gå hele vejen i ligaen, men sæsonen kan også slutte allerede lørdag aften.

SLUTSPILLET: Alt er på spil for Team Esbjerg lørdag sidst på eftermiddagen, når sjette og sidste runde i slutspilspuljen skal afvikles.

Team Esbjerg vandt sine første tre kampe i slutspilspuljen og havde kurs mod en semifinale, men efter knebne nederlag til København Håndbold og Nykøbing Falster er situationen straks lige mere speget.

Nu skal Team Esbjerg selv vinde hjemmekampen over pointløse Randers, hvilket bestemt ligner en overkommelig opgave, men samtidig skal København Håndbold, der allerede har vundet puljen, slå Nykøbing Falster.

Og det ærgrer naturligvis Team Esbjerg-cheftræner, at han og holdet ikke længere har afgørelsen i egne hænder.

- En uafgjort kamp på Falster, og alt havde passet. Sådan gik det desværre ikke, men den kamp har vi for længst lukket ned. Nu har vi fokus på Randers og på at løse vores del af opgaven. Andet er der ikke at gøre, understreger Jesper Jensen, der mener, at det blev altafgørende for Team Esbjerg, at norske Vilde Mortensen Ingstad allerede efter 25 minutters spil af kampen på Falster pådrog sig sin tredje udvisning.

- Vi har stadig stor tro på, at det vil lykkes for os at komme i en semifinale. Jeg ser København som svag favorit i deres hjemmebane mod Nykøbing Falster - og så passer pengene jo, hvis vi slår Randers.