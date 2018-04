I Mettes liv er der stort set altid fart på

Det kræver ofte rimelig god planlægning, når Mette Melgaard Sall og gemalen Lasse skal have tingene til at gå op i en højere enhed. Den tidligere landsholdsprofil er mor til en lille dreng, bonusmor til to store piger, advokatfuldmægtig - og så har hun også lige et job som assistenttræner for ligakvinderne i Team Esbjerg at passe.