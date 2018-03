I Esbjerg vil folk rigtig gerne se kvindehåndbold

Lørdag satte Team Esbjerg punktum for kampene i grundspillet med en sikker sejr på 24-19 (14-8) over FC Midtjylland.

2388 tilskuere var på plads til kampen. Det er rigtig pænt, og generelt har der igen i denne sæson været stor interesse for at følge kampens kampe, selvom et stort antal af kampene har været vist direkte på tv.

Team Esbjerg nåede i alt op på 23.527 tilskuere til de 11 hjemmekampe i grundspillet, hvilket svarer til et tilskuersnit på 2138 per kamp. Det kan ingen af de andre klubber i ligaen matche, selvom der nu også virkelig er kommet gang i kvindehåndbolden i Odense, der af mange regnes for favorit til at vinde DM-guld i denne sæson.

Sandra Toft og Team Esbjerg sluttede som femmer i grundspillet og er havnet i en slutspilspulje sammen med København Håndbold, Nykøbing Falster og Randers. Der spilles i alt seks kampe - tre hjemmekampe og tre udekampe.

Der er nu sat dato og tidspunkt på Team Esbjergs tre første slutspilskampe:

Onsdag den 28. marts kl. 18.00: Team Esbjerg - Nykøbing Falster.

Lørdag den 31. marts kl. 16.10: København Håndbold - Team Esbjerg.

Tirsdag den 3. april kl. 18.30: Randers - Team Esbjerg.

Dato og tidspunkt for de tre sidste kampe i slutspilspuljen, hvorfra de to bedste hold går videre til en DM-semifinale, offentliggøres i den kommende uge.

Team Esbjergs venstrefløj Maria Mose Vestergaard blev skadet i sejren over FC Midtjylland og måtte bæres med stærke smerter i knæet. Der er endnu ikke overblik over skadens omfang, så derfor skal hun have en MR-scanning mandag.

- Der er noget blødning inde i knæet og måske også lidt med indvendig ledbånd, men vi er forhåbentlig klogere senere på ugen. Jeg satser kraftigt på at blive klar til slutspillet, fortæller den uheldige fløjspiller, der ellers lige var kommet tilbage efter a have siddet udenfor med en håndskade.