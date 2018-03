Hamrende ærgerlig cheftræner: Det er et markant tab

- Det er et hårdt slag for os. Mose er en stor ressource for os både på og udenfor banen, så det her er vi rigtig trætte af. Hun var lige kommet tilbage fra en håndskade - og derfor er der ikke noget at sige til, at hun også selv er rigtig ked af det, forklarer cheftræner Jesper Jensen.

Den stærke fløjspiller fik en modstander ned over sig, da Team Esbjerg i sidste uge besejrede FC Midtjylland. Maria Mose Vestergaard blev båret fra banen med stærke smerter - og nu har en scanning vist, at hun har pådraget sig en skade på det forreste korsbånd i venstre knæ.

Midt i næste uge går det løs i slutspillet for Team Esbjerg, men desværre for klubben bliver det uden Maria Mose Vestergaard på holdkortet.

Spørgsmålstegn ud for Polman

I den kamp var Team Esbjerg med indtil et kvarter før tid, men løb så totalt tør for kræfter og endte med at tabe med ti mål.

- Jeg siger på ingen måde, at vi ikke stadig kan gå ind og lave et godt slutspil. Det går vi selvfølgelig benhårdt, men med Mose udenfor er betingelserne blevet sværere.

Team Esbjerg indleder slutspillet førstkommende onsdag hjemme i Blue Water Dokken med en hjemmekamp mod de forsvarende mestre fra Nykøbing Falster.

Og det er faktisk heller ikke sikkert, at Estavana Polman når at blive klar til den kamp. Hun pådrog sig en ledbåndsskade for en måned siden, da Team Esbjerg vandt over København Håndbold.

- Om hun er med? Måske, det er vist det tætteste, jeg kan komme på det, erkender Jesper Jensen.