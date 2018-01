Gravid stregspiller: Jeg vil afslutte karrieren i Team Esbjerg

Otte mål på otte forsøg, en jætteindsats i forsvaret og en helt fortjent kåring som kampens spiller i årets pokalfinale.

Ulrika Toft Hansen var faktisk gravid i 12. uge, da hun stod for ovenstående bedrift, da hun sammen med holdkammeraterne i Team Esbjerg kunne løfte pokalen.

Fredag blev graviditeten så offentlig kendt. Dermed kommer den 30-årige svensker, der i forvejen har sønnen Oliver på to år med gemalen Henrik Toft Hansen, ikke til at spille flere kampe i denne sæson.

Til sommer flytter familien Toft Hansen til Paris, hvor Henrik, der i øjeblikket er af sted til EM-slutrunden i Kroatien, skal spille sammen med Mikkel Hansen i PSG.

- Jeg ved, at vi nu kigger lidt ud i fremtiden, men min plan er, at jeg skal tilbage og spille håndbold, når jeg har født til sommer. Det fungerede rigtig godt sidste gang, fortæller Ulrika Toft Hansen.

- Og når vi engang flytter til Danmark, er det min største drøm at slutte min karriere med at spille et par sæsoner i Team Esbjerg. Jeg er vanvittig glad for den klub, og jeg føler virkelig også, at jeg svigter dem nu. Det har jeg det svært med.

- Men samtidig er vi selvfølgelig utrolig glade og spændte. Vi ved endnu ikke, om det bliver en dreng eller en pige.