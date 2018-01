Fælt flop: Team Esbjerg gik helt bag af dansen

HÅNDBOLD: Det er vist yderst tiltrængt, at der er halvanden uge til Team Esbjerg skal spille deres næste kamp.

Der er nemlig uden tvivl meget at tale om i Team Esbjerg-lejren efter blamage i Viborg - og det bør de næste dage bruges på. Det var simpelt hen ikke på nogen måde i orden, hvad holdet leverede onsdag aften.

Team Esbjerg fik klø af et hold, der er væsentlig ringere spiller for spiller. Men Viborg ville det mere. Meget mere endda.

De tacklede af, de kastede sig frygtløs ind over stregen, og de viste glæden, når de hamrende boldene i mål.

Den slags burde være en selvfølge, når man spiller i en ambitiøs klub som Team Esbjerg. Det var det ikke i kampen mod Viborg - og det må give stof til eftertanke.

Hvordan kan Team Esbjerg sprudle i en weekend med Final4 og vinde pokal - og så efterfølgende falde til jorden med et ordentlig drøn?

Det er lidt af gåde - og den gåde må holdet se at få løst i en vis fart. Længere er den sådan set ikke.

Lad os for en god ordens skyld vende den triste Team Esbjerg-aften i Viborg.

Hjemmeholdet var det bedste hold fra start og var foran med to-tre mål det meste af første halvleg. Veteranen Rikke Poulsen tog fint fra inde i målet, mens Line Uno og Ann Grete Nørgaard var de fremtrædende spillere i den modsatte ende af banen.

Team Esbjerg havde til gengæld svært ved at få spillet til at fungere. Kristina Liscevic lavede igen for mange fejl og var heller ikke selv farlig - og så var stort set al ansvar lagt på skuldrene af Estavana Polman og Ida Bjørndalen Karlsson.

Polman startede skidt, men hun kom bedre med og fik både scoret og lagt nogle gode bolde ind til Ulrika Toft Hansen og Vilde Mortensen Ingstad på stregen.

Og de to stregspillere var træfsikre, når de fik afsluttet. Enten var der mål, eller også fik de slidt sig til et straffekast. Det var i orden, men det er altså ikke nok, at ganske få spillere rammer et anstændigt niveau, når man møder Viborg på udebane.

Vi kan godt blive enig om, at Viborg ikke er, hvad klubben var engang, men de grønblusede fra domkirkebyen kan altså stadig godt finde ud af at spille - og Viborg førte derfor helt fortjent onsdagens ligakamp med 14-11 efter de første 30 minutter.

Man sad og savnede mange ting hos Team Esbjerg. Køligt overblik, kvalitet og rå fight - alle tre ting var der alt for lidt af - og det er skuffende, når man gerne vil hænge bund i ligatoppen og skal ud at revanchere sig efter en skidt præstation i mandags mod bundproppen Ajax København.