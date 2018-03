Estavana Polman misser den svære udekamp i Odense

Skal Team Esbjerg spille sig til et rigtig godt udgangspunkt i det forestående slutspil, skal holdet vinde de to sidste kampe i grundspillet. Det bliver svært, da modstanderne er henholdsvis Odense og FC Midtjylland - og så betyder det selvfølgelig også en hel del, at Team Esbjerg i øjeblikket må undvære Estavana Polman, der for halvanden uge siden ødelagde et ledbånd i venstre fod.

- Det går desværre ikke helt så hurtigt fremad, som jeg havde håbet på. Jeg havde sat næsen op efter at kunne være med mod Odense, men det bliver der desværre ikke noget af. Det er en træls situation, fortæller Estavana Polman, der måtte nøjes med at se til, da holdkammeraterne mandag lagde sidste hånd på forberedelserne til tirsdagens kamp mod Jan Pytlicks fynske kvinder.

Team Esbjerg er i øjeblikket nummer fire i ligaen, hvilket giver et enkelt point med over i slutspillet. Og kan Team Esbjerg fastholde den position i de sidste to runder af grundspillet, vil cheftræner Jesper Jensen være yderst tilfreds.

- Det vil være rigtig fint, så ser det nemlig ud til, at vi kommer i slutspilspulje med København, Viborg og Randers - og det vil jeg siger pænt "ja tak" til.

- Taber vi de to sidste kampe, ryger vi nok ned som nummer syv - og så kommer vi over uden point og skal højst sandsynligt op mod Odense, Midtjylland og Silkeborg. Det vil bestemt ikke være et ønskescenarie, siger Jesper Jensen.