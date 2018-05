Estavana Polman har fået en rigtig træls besked

- Jeg har været til scanning, og der var desværre ret dårlige nyheder. Det er jeg rigtig frustreret over, da det er lige nu, at de vigtige kampe skal spilles, siger hun.

Og faktisk fortæller Polman til JydskeVestkysten, at hun netop har fået besked på, at hendes sæson er forbi. Hun kommer først til at spille kampe igen på den anden side af sommerferien, hvor hun fortsætter i Team Esbjerg.

Værre end først antaget

I slutspillet forsøgte Polman sig så med et comeback. Det var i en kamp mod Nykøbing Falster for godt to uger siden. Det gik ikke så godt, da hun efter få minutter på banen pådrog sig en fibersprængning i læggen.

- Det har efterfølgende vist sig, at fiberskaden er værre end først antaget, så jeg har fået besked på, at jeg ikke må spille i de næste fire til otte uger - og det er så desværre ensbetydende med, at sæsonen er slut for mit vedkommende.

- Jeg er rigtig træt af, at jeg ikke er frisk og kan hjælpe mit hold, da der i forvejen sidder mange spillere udenfor, men der er desværre ikke noget at gøre. Mit fokus er nu på at hjælpe holdet og at være optimal forberedt, når vi møder ind igen efter sommerferien, lyder det fra en ærgerlig Estavana Polman.