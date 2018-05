Enorm skuffelse i Team Esbjerg-lejren

Cheftræner Jesper Jensen og serbiske Kristina Liscevic sætter her ord på exiten i slutspillet.

- Skulle vi have haft en chance i den tredje semifinale, skulle alle have ramt deres niveau. Det må vi erkende, at det gjorde vi ikke. Vi laver fejl, og vi stresser en del, men indstillingen kan jeg bestemt ikke klage over. Alle gav alt, hvad de havde. Det rakte desværre ikke.

- Havde vi bare haft en enkelt af de bærende spillere mere til rådighed, tror jeg, at vi havde klaret det, sagde Jesper Jensen.

Team Esbjerg-cheftræner Jesper Jensen kunne ikke lade være med at tænke tilbage på semifinalekampen på hjemmebane mod Odense, hvor hans hold virkelig havde fat i fynboerne.

HÅNDBOLD DM-SEMIFINALE: - Jamen, vi er da utrolig skuffede og meget ærgerlige. Vi ville have været i den finale, og det kunne vi være kommet.

Tårer i øjnene

Kristina Liscevic trak igen et enormt læs. Hun ærgrede sig også og stod sammen med Sandra Toft med tårer i øjnene, da det var en realitet, at der i denne sæson skal spilles DM-finale uden deltagelse af Team Esbjerg.

- Vi gav alt, hvad vi havde. Pigerne på det her hold er fantastiske. Vi har oplevet meget modgang, men vi har hele tiden forsøgt at kæmpe os tilbage. Det kan vi være stolte af - og så håber jeg inderligt, at vi i næste sæson kan spille med en skadesfri trup.

- Jeg synes, at sæsonen har vist, at vi virkelig har noget at byde på, sagde den serbiske playmaker.

Jesper Jensen ved godt, at bronzekampe ikke er nær så attraktive som at spille om guld, men han og spillerne vil have en medalje.

- Og det håber jeg også, at vores fans vil. Jeg håber, at de igen kommer og bakker os op. Det synes jeg, at spillerne har fortjent.