En god skalp: Så må der jubles

HÅNDBOLD-SLUTSPILLET: To kampe, to sejre og fire rare slutspilspoint.

Jo, Team Esbjerg har givet sig selv en aldeles fremragende start på slutspillet.

Først en overbevisende sejr hjemme over de forsvarende mestre fra Nykøbing Falster, og lørdag leverede en overdådigt spillende Sandra Toft og holdkammeraterne så et endnu større resultat, da de fik skovlen under København Håndbold på udebane.

Det lignede længe en forholdsvis sikker sejr til Team Esbjerg, der i det meste af anden halvleg var foran med tre-fire mål, men i slutfasen fik København kæmpet sig helt tæt på.

Tre gange var københavnerne bare bagud med et enkelt mål.

- Jeg sagde til mig selv, at de bare ikke skulle op på uafgjort. Og det kom de heldigvis heller ikke, så det er både fantastisk og fortjent med denne her sejr. Det synes jeg virkelig. Vi laver fejl, men vi kæmper rigtig godt for hinanden, så jeg kan godt forstå, at alle er lidt trætte nu, sagde Sandra Toft efter gyseren, hvor København havde bolden det sidste halve minut og altså havde chancen for at snuppe det ene point.

Men heldigvis for Team Esbjerg fortsatte Sandra Toft med perlerækken af redninger, da hun reddede det afsluttende forsøg fra Jenny Alm.

- Nu er vi på fire point, men der er stadig lang vej. Vores kamp i Randers på tirsdag er mindst lige så vigtig, men nu er alt i hvert fald i vores egne hænder. Nu har vi en chance for at vinde puljen, mente Sandra Toft.