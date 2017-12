Efter storsejr: Jeg tog jo til Esbjerg for at vinde guld

- Jeg tog jo også til Esbjerg for at vinde guld. Jeg tror kun, jeg ellers har nogle sølvmedaljer fra dansk håndbold, grinte målmanden. Sandra Toft gjorde også livet surt for København Håndbold inde i sit mål. Særligt i de sidste 30 minutter, hvor det virkede til at de københavnske spillere var løbet tør for gode idéer.

- Det har været et mål for os siden starten af sæsonen, at vi ville vinde den her pokal, sagde Team Esbjergs målmand Sandra Toft efter jubelscenerne i Jysk Arena.

Vinder: Der blev forståeligt uddelt mange kram sammen med en masse latter blandt Team Esbjerg-spillerne, efter holdet overbevisende havde vundet over København Håndbold i finalen i Final4. Og nu kunne spillerne kalde sig vindere af pokalturneringen Santander Cup.

Holdets sejr

Angrebet virkede i den grad for det vestjyske hold, der fik scoret 31 mål i kampen.

Med otte mål gjorde stregspiller Ulrika Toft Hansen sit til at føre Team Esbjerg til en sejr. En sejr der føltes særligt vigtig for den svenske spiller.

- Det er ikke ret lang tid siden, at jeg stod med det svenske landshold og ikke havde vundet. Jeg havde ikke lyst til at stå med sådan en tom følelse igen. Så når der er mulighed for at vinde medaljer, vil jeg altså kæmpe hårdt for det. Det er det dejlige ved sport, sagde hun. Stregspilleren blev også meget fortjent kåret til turneringens fighter.

At vinde pokalturneringen havde dog ikke kun stor betydning for Ulrika Toft Hansen, men for hele holdet.

- Vi havde lovet hinanden, at vi ville kæmpe for den her sejr. Sidste år skuffede vi hinanden, så pokalen betyder virkelig meget for os, og det viser, at vi stadig kan, forklarede hun.

I lørdagens finale viste det tydeligt, at Team Esbjerg havde været en skygge af sig selv i semifinalen dagen forinden.

- Jeg tror simpelthen, at vi var nervøse i semifinalen. Vi havde kun haft et par træninger sammen på holdet efter pausen. I den her kamp viser vi bare, at der ikke er noget anderledes ved vores hold i forhold til før pausen, og det er dejligt, sagde Ulrika Toft Hansen.

Og at holdet kan, var Team Esbjergs Vilde Mortensen Ingstad ikke i tvivl om inden finalens startfløjt.

- Jeg tror altid på en sejr, og i dag spillede vi rigtig godt. Det er virkelig dejligt at vinde, og det har stor betydning for os. Det er vigtigt for selvtilliden, at vi hev den her sejr hjem, sagde hun.