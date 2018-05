Cheftræner Jesper Jensen: - Selvfølgelig har vi chancen for at slå Odense igen

Når man kan slå Odense på udebane med syv mål i en DM-semifinale, skulle det vel også være muligt at få uafgjort eller vinde på hjemmebane?

Det må jo umiddelbart være den logiske konklusion efter Team Esbjergs ekstraordinære flotte præstation og sejr på hele 27-20 i den første DM-semifinalekamp i lørdags.

Cheftræner Jesper Jensen, er du enig i det?

- Selvfølgelig er det muligt, men Odense er stadig et fantastisk stærkt hold, og vi har også stor respekt for opgaven. Det er ikke for sjov, at alle har dem som favorit til at vinde guld. Vi møder jo stort set hele det danske landshold, men vi har vist, hvordan de skal slås. Og det giver naturligvis stor tro på tingene.

Så I skal "bare" spille, som i gjorde i lørdags?

- Det bliver i hvert fald noget i samme stil, men vi er forberedt på, at Odense vil forsøge sig med noget nyt. Det bliver måske noget syv mod seks, men jeg synes, at vi var meget afklarede i stort set alt, hvad vi foretog os i den første kamp, så det bliver også konceptet denne gang.

Kan det få betydning, at I har en smal trup og Odense en bred trup, når kampene falder så tæt på hinanden?

- Ja, det kan det godt, men jeg har en forhåbning om, at mine spillere glemmer trætheden, når der står så meget på spil, og vi har et talstærkt publikum i ryggen. Og jeg kan love, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre arbejdet færdigt. Det skal publikum hjælpe os med.

Hvor meget betyder det for chancerne, at I spiller hjemme i Blue Water Dokken?

- Det betyder en hel del. Vi skal virkelig have vores publikum til at lægge pres på både modstandere og dommere. De skal mærke, at de er på besøg i vores hule. Publikum har været super gode i hele sæsonen, men de må godt lige give den en ekstra spand kul tirsdag aften. Det er en ekstrem vigtig kamp. Vi kan komme i en DM-finale, og det tror jeg, at de færreste havde regnet med.