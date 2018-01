Au revoir: Ulrika Toft Hansen drager til byernes by

30-årige Ulrika Toft Hansen har vel næsten aldrig spillet en bedre kamp i den røde Team Esbjerg-trøje, end hun gjorde den næstsidste dag i det gamle år.

Toft Hansen blev helt fortjent valgt som kampens spiller i finalekampen ved Final4-stævnet i Silkeborg. Hun scorede otte mål på otte forsøg og leverede en jætteindsats i forsvaret, da Team Esbjerg lammetævede København Håndbold med 31-20 og sikrede sig klubbens første pokaltitel nogensinde.

Men om nogle måneder er det slut. Ulrika Toft Hansen forlader nemlig Team Esbjerg efter den igangværende sæson.

- Det er med blødende hjerte og en stor klump i halsen, for jeg er superglad for at være i Esbjerg. Vi har et par meget dygtige trænere, og både stemningen og kammeratskabet på holdet er rigtig god. Så jo, jeg ville rigtig gerne være blevet, fortæller hun.

Ulrika Toft Hansen er gift med den danske landsholdsspiller Henrik Toft Hansen. Han forlader Flensburg-Handewitt til sommer og fortsætter karrieren sammen med Mikkel Hansen & Co. i Paris.

Og sådan en chance kan man vel dårligt sige nej til?

- Det er selvfølgelig rigtig stort, men vi har skullet have det hele til at gå op i en højere enhed, og nu håber vi, at vi finder lykken i Frankrig. Vi har også vores søn Oliver at tage hensyn til, siger Ulrika Toft Hansen, der tilbage i november fik præsenteret et udkast til en ny kontrakt af Team Esbjerg.

- Jeg synes ikke, at kontrakten var attraktiv nok. Det må jeg være ærlig og sige, men sådan er det jo nogle gange. Nu er jeg i en god dialog med Issy Paris, hvor jeg håber at kunne fortsætte karrieren, men jeg er vildt motiveret for at slutte godt af i Team Esbjerg. Det er klubben, hvor jeg føler mig hjemme.