- Vi vil bare så gerne gøre det godt...

Optakt

Håndbold, ligaen kvinderLørdag 15.00: Aarhus United - Team Esbjerg



Truppen



Mette Melgaard er tilbage i rollen som assistenttræner.



JV tipper: 23-29



Slutprogrammet



Team Esbjerg har seks kampe tilbage i grundspillet. Udover lørdagens udekamp mod Aarhus United er der opgør i vente mod Randers (ude), København Håndbold (hjemme), Nykøbing Falster (ude), Odense HC (ude) og FC Midtjylland (hjemme).



Slutspillet



De otte bedste fra grundspillet går videre til slutspillet, hvor holdene fordeles i to puljer med fire hold i hver. Nummer 1, 4, 5 og 8 spiller ude og hjemme mod hinanden i den ene pulje, mens nummer 2, 3, 6 og 7 gør det samme i den anden pulje.



Nummer og to fra grundspillet får to point med over i slutspillet, mens nummer tre og fire indleder slutspillet med et enkelt point på kontoen. De øvrige hold tager ikke point med over.