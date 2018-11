Y's Men's Club har delt penge ud

Skjern: Skjernå Y's Men's Club uddeler midler to gange om året efter ansøgning. Der er for kort tid siden uddelt midler til regionsprojekterne, som i år er opførelsen af et børnehus til drenge i tilknytning til Trinity School i Tanzania, og i Grækenland støtter klubben et projekt, der arbejder med uledsagede flygtningebørn.I nærområdet er der ydet støtte til afholdelse af juleaften på Værestedet Montana i Skjern, og desuden er der ydet støtte til Tvillingebyernes julehjælp til indkøb af julekurve.Finderup Efterskole har fået penge til et lydanlæg. TeenEvent afholdt på Nøvlingskov Efterskole har også fået støtte.Det sidste projekt, som fik støtte i denne omgang, er TUBA. Det er anonym og gratis terapi og rådgivning af unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.Næste uddeling foregår til marts. Der er ansøgningsskemaer på hjemmesiden www.skjernaa.ysmen.dk under aktiviteter. Ansøgninger skal være afleveret senest 1. marts.