Yoga-instruktør undrer sig: Hvor er mændene?

LYNE: Vestjyske mænd investerer gerne mange tusinde kroner i en ny racercykel og trækker i stramtsiddende lycra.

Det handler om at være i form, hvis man er en rigtig mand... Men når det kommer til at ligge på en måtte, lave øvelser og få styr på åndedrættet, er det kvinderne, der må tage over.

Det mærker Grace Acosta Andersen, der ejer Zheng Qi i Lyne. Hun er yoga-instruktør, og da hun forleden var i gang med at oprette syv nye yogahold, var der én eneste mand, som skal begynde på rullemåtten i næste uge.

De andre er kvinder, og det undrer Grace Acosta Andersen. Hun tror, det er noget med regionale forskelle.

Yoga er i fremmarch, og i de store byer har mændene taget yoga så meget til sig, at der er oprettet hold for mænd.

I Lyne, hvor yogastudiet ligger i det tidligere bryghus, prøvede Grace Acosta Andersen endda at oprette mandehold, men der kom så få, at det ikke kunne løbe rundt.

- Det kan godt være, at mænd er lidt mere skeptiske ude på landet, end de er i storbyen. Og det er egentlig mærkeligt, for i den indiske tradition var yoga i begyndelsen kun noget for mænd, og der kom ingen kvinder med, fortæller Grace Acosta Andersen.

I Zheng Qi tilbyder hun massage og zoneterapi, og her kommer mændene.

- Jeg har flere mandlige klienter, og jeg spørger dem: Hvad med yoga. Så siger de: Synes du, det er noget for mig? Måske er de bange for at virke dumme på et hold, konstaterer Grace Acosta Andersen.