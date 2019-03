Whiskygrise og solbærkyllinger: Hæder og pengepræmier til vestjyske landmandselever

Jens Bonde, Borris, (t.v.) og Morten Larsen modtog et legat fra Nordea Fonden for deres opgave om whiskygrise. Pressefoto: Økologisk Landsforening.

To agrarøkonomelever fra henholdvis Borris og Skjern er præmieret for bæredygtige landbrugsideer.

Skjern/Borris: Hvis man skal etablere sig som ung landmand, skal man have den store tegnebog frem. Det kan sjældent lade sig gøre at overtage eller starte op for mindre end et tocifret millionbeløb. Nu har to unge lokale landmandselever dog vundet præmier for at udtænke driftsplaner for små landbrug, der kan etableres for højst en million kroner - og så er det ovenikøbet bæredygtigt. Det er Jens Bonde fra Borris, der sammen med sin makker Morten Larsen fra Give, har lavet projektet Whiskygrisen, og Lars Christensen fra Skjern, der sammen med Rasmus Krogsaard fra Ejby har udviklet økologiske solbærkyllinger.

Lars Christensen, Skjern, (t.v.) og Rasmus Krogaard (midt) fik tildelt 10.000 kr. i legat fra Danish Agro for deres opgave om økologiske solbærkyllinger. Pressefoto: Økologisk Landsforening.

10.000 kroner Projekterne er udviklet i undervisningsforløbet "I gang for 1 million" på den afsluttende del af agrarøkonomuddannelsen, og projekterne deltog samtidig i en konkurrence med præmier på 10.000 kroner, som blev uddelt af Nordea, Danish Agro og Danmark Økologiske Jordbrugsfond ved Økologisk Landsforenings generalforsamling i weekenden. Projektet Whiskygrisen har fokus på dyrevelfærd og storytelling; grisene skal leve som frilandsgrise, hvor de - ud over at få grovfoder og almindeligt svinefoder - bliver fodret med restprodukter fra whiskyproducenten Fary Lochan Destilleri, Give, for at give kødet en unik smag. Solbærkyllingerne kombinerer Lars Christensens fars økologiske solbærmark med kyllingeproduktion. De to elever har valgt kyllinger, fordi de hjælper med at holde solbærrene rene for ukrudt og tilfører dem gødning.

Tæt på virkeligheden Selvom projekterne er lavet i skoleopgaver, er det ikke blot fabuleringer. De har tvært imod bund i landbrugsvirkeligheden. - Rent praktisk har eleverne lavet markedsundersøgelser, kontaktet samarbejdspartnere og udarbejdet forretningsplaner. De har afsætningsledet med, og til en inspirationsdag har de mødt folk fra cateringbranchen og haft kokke inde over, siger leder af konkurrencen "I gang for 1 million" hos Økologisk Landsforening, Jens Peter Hermansen. Derfor er projekterne også forholdsvis lige til at gå i gang med, når eleverne er færdige med deres agrarøkonomuddannelse til sommer. Det har de to prisvindere da også begge overvejet. - Det har været vildt spændende og sjovt, når det bliver helt virkeligt, og det kan blive en start på noget i landbruget. Ideen frister mig, men der er lige nogle flere ting, der skal helt på plads, siger Jens Bonde med Whiskygrisen.

I gang uden kæmpegæld Først skal sommerens eksamener overstås, og så vil han måske arbejde videre med projektet. Ideen med at etablere sig for en million kroner har lært ham meget. - Det er en superfin tankegang og en gode måde for unge landmand at komme i gang og vise banken, hvad vi kan, uden man skal ud og skrive under for 60 millioner kroner, siger Jens Bonde. Også Lars Christensen kunne finde på at arbejde videre med projektet i virkeligheden. - Det skal måske ikke være 6000 kyllinger fra begyndelsen som i opgaven, men bare et par hundrede. Det kunne være en plan, men det kræver selvfølgelig, at jeg får noget arbejde tæt på, når jeg er færdig, siger han.

Klimaet er tænkt med Den unge landmand in spe har allerede udtænkt næste skridt i planen, hvis den skal realiseres: - Hvis jeg skal arbejde videre med det, så er næste step, at det skal være CO2-neutralt, siger Lars Christensen. Bæredygtigheden fylder meget i bevidstheden hos begge de kommende agrarøkonomer. - Bæredygtighed er vigtigt, og vi går op i, hvad der er mest skånsomt for miljøet og tænker over diverse klimatiltag, siger Jens Bonde.