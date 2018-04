Whisky-producent ridder gerne med på fødevarebølge

I et nyt projekt med fokus på fødevarer og gastronomiske oplevelser langs vestkysten er Stauning Whisky udpeget til at spille en væsentlig rolle.

- Det er en fin tanke, men der er mange fine tanker der ude. Nu handler det mest af alt om eksekvering af det. For hvis man ikke får budskaberne de rigtige steder hen, så er det fuldstændig ligegyldigt, tilføjer Alex Munch om den 1,6 millioner kroner dyre satsning, der - som det hedder i et netop offentliggjort projektmateriale - "skal styrke den fælles fødevarefortælling ved Danmarks vestkyst."

Målet er at give fødevarer og gastronomiske oplevelser langs Danmarks vestkyst den opmærksomhed, de fortjener. I den sammenhæng er der specifikt peget på den succesfulde whiskyproducent som et oplagt besøgsmål for såvel danske som udenlandske turister.

Stauning: Alex Munch, presseansvarlig hos Stauning Whisky, synes grundlæggende godt om et storstilet projekt, der er skabt af Partnerskab for Vestkystturisme.

Potentialet er stort

Timingen for projektet er udmærket, hvis man spørger den presseansvarlige hos Stauning Whisky. For andre end stjernekokke og feinschmeckere - ja, helt almindelige mennesker - er nu også begyndt at se og forstå, hvad Danmark egentlig mestrer gastronomisk:

- Hvis man gør det rigtigt, så er der et kæmpe potentiale i det - ikke mindst internationalt, da vi ridder på en fødevarebølge, siger Alex Munch.

Men han pointerer nok engang, at det ikke er nok alene at forfatte smagfulde tekster, og skyde smarte fotos og videofilm, der fortæller om unikke smagsoplevelser langs vestkysten:

- Vi kan alle skabe fint materiale, men hvis vi ikke får fortællingen ud til de rette mennesker, så er det ingenting værd, siger Alex Munch.

Han gør det dog samtidig klart, at Stauning Whisky naturligvis er klar til at tage del i Partnerskab for Vestkystturismes videre arbejde med at udbrede budskabet om unikke råvarer, spændende fødevareproduktion og gastronomi på højt niveau.

I højsæsonen fra 1. juni og fem måneder frem opererer Stauning Whisky med faste rundvisninger syv gange om ugen - på dansk, tysk og engelsk.