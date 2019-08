Weekendtrafikken bød på færdselsuheld, narkobilister og en glemt afsoning

Ringkøbing-Skjern: Flere personer må henover weekenden have glemt deres køreskoleundervisning. I hvert fald blev to personer stoppet, mens de var påvirket af narko. Den ene havde desuden også glemt at møde op til afsoning.

Fredag klokken 17.40 blev en 23-årig mand fra Hvide Sande stoppet på Holstebrovej i Skjern. Det viste sig at være fornuftigt, for den unge mand var påvirket af hash.

Tidligt mandag morgen klokken 01.40 blev en 27-årig mand stoppet på Søndervigvej ved Vester Kær. Manden var både påvirket af narko og spiritus. Herudover var han ikke dukket op til afsoning af en dom. Derfor tog politiet ham med i arresten.