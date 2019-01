Weekenden slutter med voldsomt vejr i Vestjylland

Ringkøbing-Skjern: Det bliver med sus og dus, at vi skal gå den nye uge i møde. DMI har nemlig udsendt varsel, om at vejret søndag aften og indtil mandag bliver voldsomt ved den jyske vestkyst.

Kategori 1-varslet, som betyder voldsomt vejr, gælder helt fra Jammerbugt til Tønder Kommune, og således og Ringkøbing-Skjern, hvor DMI forventer stormende kuling på 20-23 sekundmeter fra nordvest med vindstød af stormstyrke, 25-27 meter i sekundet.

Sådan et vejr kan betyde flyvende tagsten og knækkede træer på vejene, så man bør fare med lempe, hvis man skal udenfor, mens varslet gælder, hvilket mere præcist er fra klokken 19 søndag aften til klokken 13 mandag middag. Blæsten skyldes en lavtryk lidt vest for Norge, som blæser ind over Danmark.

I løbet af næste uge vil vejret være gråt med temperaturer på mellem to og syv grader, inden det dykker til under frysepunktet i næste weekend.