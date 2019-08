Weekenden bød på hærværk, ballade og et væltet træ

HØJMARK/RINGKØBING/SKJERN/TARM: To gange måtte politiet rykke ud lørdag aften, da der var ballade i den sydlige del af kommunen.

I Ådum blev der brændt dæk af og kørt ræs på Skodsbølvej ved 19-tiden. Men da politiet nåede frem, var bilerne væk.

Senere på aftenen ved 23.30-tiden blev der spillet høj musik i Østergade i Skjern, men også her var forstyrrelsen ovre, da patruljebilen kom frem. Betjentene mødte dog en 19-årig mand på adressen, som erkendte, at der havde været spillet højt, men at det ikke ville ske igen.

Kort forinden havde politiet også været omkring Tarm, hvor blæsten havde fået så godt fat i et træ, at det var væltet og spærrede den ene vejbane i krydset ved Tarmvej og Vester Kvartervej.

Politiet har også været en tur omkring Højmark Børnehus på Adelvej, hvor der i weekenden er blevet kastet en urtepotte gennem et vindue i tiden fra fredag eftermiddag til søndag middag.

Hos ungdomsklubben på Søibergsvej i Ringkøbing har der også været hærværk, hvilket indebærer ødelagte tagplader og brandskader efter en engangsgrill på et bord. Det skete natten til fredag og har givet skader for 15.000 kroner.

Sidst men ikke mindst var politiet et smut i Søndervig søndag ved 15-tiden, hvor to tyske piger på seks og 10 år var blevet væk fra deres forældre. De fik hjælp af en dansk kvinde, der kontaktede politiet, så børnene en times tid senere var genforenet med deres forældre.