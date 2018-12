Aage og Jacob Hindhede har fået succes med at skabe et paradis for børn i alle aldre i deres vestjyske skov. Nu får også Billund glæde af konceptet.

Myndighedsprocessen i Billund Kommune er i fuld gang, og et succesfuldt resultat er selvfølgelig en forudsætning for, at brødrene kan gå i gang med etableringen.

Erhvervsprisen uddeles af Vestjysk Lederforum i samarbejde med Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Prisen er på 25.000 kroner samt et kunstværk. Det er syvende gang, prisen uddeles. I år er kandidaterne Beach Bowl, Hotel Skjern, Jyllands Park Zoo, Westwind og WOW-Park. De fire væsentlige erhvervsmæssige styrkepositioner i Ringkøbing-Skjern Kommune er fødevarer, turisme, produktionsindustri og energi - den grønne satsning. I år er det turisme, der er emnet, og alle fem kandidater er på forskellige vis aktive inden for dette område.

Barndommens land

Men hvad er WOW-Park egentlig, sådan helt grundlæggende?

- Helt kort kan man sige, at det er vor barndoms legeplads - bare indrettet efter alle sikkerhedsforskrifter, siger Jacob Hindhede.

Da Aage og Jacob Hindhede var drenge, elskede de at kravle i træerne derhjemme på gården i Højmark, at svinge sig i reb, der hang fra grenene, at bygge huler - og alt det andet, børn på landet traditionelt har gjort.

For de fleste svinder de sorgløse barndomsårs improviserede legeland ind til et nostalgisk minde.

Men ikke for Aage og Jacob Hindhede!

Efter først at have arbejdet med at realisere en trætop-klatrepark, valgte de i stedet at etablere et koncept, som i den grad talte til ikke bare deres egne børn men også til den "indre dreng", der gemte sig i de to voksne vestjyder.

Brødrene havde et ønske om at skabe en virksomhed sammen, og gennem et par år arbejdede de intenst på at finde deres eget unikke udtryk; et legeland for børn i alle aldre.