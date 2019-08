Tarm: Der er mere tryghed på vej til borgerne i Ringkøbing-Skjern, når de to nuværende akutbiler i Ringkøbing og Tarm fra på søndag bliver erstattet af én lægebemandet akutbil i Ringkøbing.

Sådan lød meldingen, da placeringen af den nye lægebemandede bil tirsdag blev offentliggjort.

Det er en lang række borgere i den sydlige del af kommunen meget uenige i, viser vrede reaktioner på Facebook.

- Det (Ringkøbing, red.) er godt nok langt væk, hvis én fra Tarm får hjertestop, skriver Susanne Larsen.

- Ja, og endnu længere væk, hvis den (akutlægebilen, red.) skal til Sdr. Vium, lyder Eilif Jensens kommentar.

- Og endnu længere væk, hvis den skal til Hoven, mener Elin Finnerup.

Christina Skaanning Nielsen mener, at politikerne vist har glemt, hvor langt der er til Tarm, Bork, Sdr. Vium og Hemmet fra Ringkøbing.

- Så må man jo håbe, at vi som beboere i det område kan holde førstehjælpen kørende de 30+ minutter, det tager for akutbilen at komme, skriver hun.

- Det kan være godt for turisterne, men hvad med os, der bor i udkanten af kommunen, bemærker Eilif Jensen.

Flere konstaterer også, at de har svært ved at forstå, at de skal føle sig mere trygge, når to biler, bliver erstattet af én.

- Det er altså svært at se den store gevinst i at gå fra to til én akutbil i landets geografisk største kommune, mener Kirsten Kolby.

- Jeg vil absolut heller ikke kalde det en gevinst at gå fra to til én akutbil, men jeg vil lige minde om, at beredskabet i ambulancerne altså også er uddannet til at redde liv, skriver Jette Olesen.

Dorthe Nielsen kalder beslutningen en ommer og konstaterer, at placeringen af akutlægebilen i Ringkøbing er en måde at affolke den sydlige del af kommunen på. Krista Olesen konstaterer, at det igen går ud over borgerne i den sydlige del af kommunen og den vestlige del af regionen.

- Hvornår stopper det, spørger hun på Facebook.

Regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose (KD), der selv er fra Tarm, bad i sin tid om at få undersøgt den mest hensigtsmæssige placering for den nye akutlægebil. Hun fastslog i gårsdagens avis, at det giver mest mening, at bilen har udgangspunkt i Ringkøbing, og det er den mest langsigtede løsning at erstatte de to sygeplejerskebemandede akutbiler med en akutlægebil. Hun konstaterede også, at der fortsat vil være en ambulance i Tarm.