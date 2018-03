Vranjes efter klart nederlag: Vi spillede langt under niveau

Telekom Veszprem-træner Ljubomir Vranjes var ikke bleg for at rose Skjern, men slog samtidig fast, at kampen i Ungarn bliver en helt anden.

Skjern: Publikum kunne nærmest ikke tro deres egne øjne, da dommerne fløjtede kampen af. Målscoreren viste 32-25 til Skjern over storholdet Telekom Veszprem fra Ungarn. Det der ingen kampen blev kaldt en umulig opgave, var med et muliggjort. Efter kampen var Veszprem-træner Ljubomir Vranjes ikke sen til at rose hjemmeholdet for en flot kamp: - Jeg kan kun ønske Skjern tillykke med sejren. De spillede godt og vandt fortjent. Vi spillede til gengæld rigtig dårligt og mange spillere ramte slet ikke niveauet i dag. Det var ærgerligt at se på, sagde den svenske træner efter kampen til Dagbladet. Telekom Veszprem har som erklæret målsætning at vinde Champions League i år. Derfor undrer det også den tidligere Flensborg-træner, at hans spillere præsterede så lavt, som det var tilfældet: - Vi vidste, at det blev svært og vi har tidligere i turneringen tabt på udebane. Men det er næsten pinligt, at vi spiller på så lavt et niveau og det skal der rettes op på inden returkampen, sagde han.