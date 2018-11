Vostrup Efterskole bliver på Nykredits hænder

Selvom interessen for musikefterskolen, der også fungerede som koncert- og spillested, har været stor op til tvangsauktionen, mødte kun to tilhørere op i retten i Herning fredag formiddag. Det var skolens tidligere pedel Jens Pedersen og entreprenør Benno Gosvig fra Borris.

Lokal budt over af Nykredit

Hvis man ville erhverve sig efterskolen, kræver det da også, at man har gemt lidt håndører af vejen.

Størstebeløbet, der skal betales udover købsprisen, var på 925.000 kroner. Dertil kommer, at der skal betales en halv procent af summen til staten. Og så kan man lægge de fremtidige udgifter ved at eje efterskolen til.

Benno Gosvig gav et bud på en million kroner ved den første tvangsauktion, der fandt sted 9. november. Men han blev budt over af Nykredit, der valgte at beholde efterskolen med et bud på 2,3 millioner kroner.

Der var derfor en forventning om, at den lokale entreprenør ville komme på banen igen.