Vort jobcenter er næstbedst i Danmark: Ringkøbing-Skjern fastholder topplacering

Fagbevægelsens jobcenterindeks viser, at de stadig gør et godt arbejde på Ringkøbing-Skjern Kommunes jobcenter.

RINGKØBING-SKJERN: Vi ligger stadig i top, men har dog måttet afgive førstepladsen til Holstebro og "nøjes" med andenpladsen lige foran Vejen Kommune.

Sådan ser fagbevægelsens jobcenterindeks for 2019 ud, og dermed har vi mistet den førsteplads, vi havde i 2018.

- Jeg er rigtig glad for, at vi fastholder en høj placering som nummer to. Det illustrerer værdien af de prioriteringer, vi har i vores kommune, og som kommer til udtryk i beskæftigelsesudvalget men også i de mange fora, hvor aktørerne er samlet for at trække på samme hammel, siger den lokale LO-formand, byrådsmedlem Helge Albertsen.

Jobcenterindekset er udarbejdet for at kunne give et øjebliksbillede af jobcentrenes aktive indsats målt på fem forskellige indsatsområder:

Aktiveringsomfang generelt, brug af opkvalificering og uddannelse i aktiveringsindsatsen, længde af ledighedsperioder, længde af sygedagpengeperioder og overledighed blandt indvandrere.

Ringkøbing-Skjerns flotte placering skyldes, at vi ligger højt på især områderne uddannelsesandel, varighed af sygedagpenge og merledighed blandt ikkevestlige indvandrere.